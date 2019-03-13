البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بسبب سياسات أنقرة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، في جلسة شهدت هجوماً حاداً على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي ابتعد تماماً عن القيم الأوروبية، بشن حملات قمع ضد معارضيه، وتضييق على حرية الرأي بشكل كبير.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية “إيه بي إيه”، فإن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي صوتت، الأربعاء، بأغلبية كبيرة “لم تذكرها”، لصالح تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي.

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لكن وكالة الأنباء الألمانية، قالت: “إن 370 عضواً بالبرلمان الأوروبي وافقوا على القرار، في حين رفضه 109، وامتنع 143”.

ونقلت الوكالة النمساوية عن عثمان كاراس، ممثل حزب الشعب النمساوي “الحزب الحاكم” في البرلمان قوله: “تركيا ابتعدت بشكل كبير وواضح عن أوروبا وقيمها في السنوات الأخيرة، ولم تعد تستوفي معايير الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “يجب علينا دعم المجتمع المدني في تركيا، وكل المبادرات التابعة لمواصلة العمل في ظل المناخ السياسي القائم”.