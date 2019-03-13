الان تتابع التحالف: 31 خرقا من المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة ومقتل مدني خلال الهجمات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أن المليشيات الحوثية نفذت 31 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف التحالف أن التحالف مستمر في خروقاته وانتهاكاته بقتل مدنيين خلال الهجمات.
أسقطت قوات التحالف، مساء الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.
وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، العميد صادق دويد، إن محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار، يوم أمس بالصواريخ، واليوم بالطيران المفخخ ” تأكيد على جديتهم، في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام”.
في غضون ذلك، أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي الانقلابية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.
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