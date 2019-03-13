الان تتابع تيريزا ماي تقترح تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 مارس الجاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وصوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، ضد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل.
وأيد 312 عضوا في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، ما يسمى بـ “التعديل A” الذي يلزم الحكومة باستبعاد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وصوت 308 نواب ضد هذا التعديل.
ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان أمس الثلاثاء الصفقة حول شروط “بريكست” التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس الجاري، ولكن البرلمان البريطاني سيجري غدا الخميس تصويتا على تأجيل “بريكست”، علما بأن الاتفاق على شروط الانسحاب يعتبر غير ساري المفعول في أعقاب التصويت الذي جرى أمس الثلاثاء، ولا يمكن لبريطانيا أن تخرج من دون اتفاق حسب نتائج تصويت اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تيريزا ماي تقترح تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 مارس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.