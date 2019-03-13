شكرا لقرائتكم خبر عن لعمامرة: بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات ليستمر في الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، لأجل البقاء في الحكم، بل لأن الاقتراع بات مصدر «انقسام» بين الجزائريين.

وأضاف أنه بالنسبة للرئيس بوتفليقة فإن الأولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معاً في اتجاه مستقبل أفضل.

وتابع: «الأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر إضافية».

يذكر أن بوتفليقة الذي يواجه نظامه منذ 22 فبراير حركة احتجاج لا سابق لها، إثر اعلانه الترشح لولاية خامسة، أعلن الاثنين الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، لحين تنظيم «ندوة وطنية» تكلف اجراء اصلاحات وصياغة دستور جديد للبلاد، ثم تنظم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة انتخابية مستقلة.