شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات مكثفة للنظام السوري على آخر معقل للمعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان)

قال معارضون سوريون ورجال إنقاذ، اليوم (الأربعاء)، إن قوات النظام السوري قصفت بدعم من طائرات روسية بلدات تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية، في أشد ضربات توجهها منذ أسابيع لآخر معقل للمعارضة في البلاد.

وصارت المعارضة السورية، التي تقاتل للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد منذ ثمانية أعوام، محاصرة إلى حد بعيد داخل جيب بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.

ويعيش داخل هذا الجيب حالياً نحو أربعة ملايين شخص، منهم مئات الآلاف من معارضي الأسد الذين فروا إلى هناك من أنحاء أخرى في سورية.

وقال رجال إنقاذ ومنظمات إغاثة إن الهجمات أودت بحياة عشرات المدنيين وأصابت المئات، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص للفرار إلى مخيمات وبلدات أكثر قرباً من الحدود التركية.