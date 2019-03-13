شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كيف بدا موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا)

فيما زارت عائلات وأصدقاء ضحايا الطائرة الإثيوبية أمس (الثلاثاء) لأول مرة الموقع الذي تحطمت فيه الطائرة في بيشوفتو الأحد الماضي، أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن الشركة سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة بوينج 737 ماكس 8 إلى ألمانيا لتحليلهما.

وأدى تحطم الطائرة إلى مقتل 157 شخصا، وظهرت والدة أحد أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، كيبيبوي ليجيسي، عند تفقدها موقع التحطم، بكل أسى وحزن. وتسيد الحزن على مشهد أقارب الضحايا وهم يعاينون موقع التحطم.

وأقلعت الطائرة من مطار بولي في أديس أبابا في الساعة 8:38 صباحا (0538 بتوقيت جرينتش) الأحد الماضي قبل أن تفقد الاتصال ببرج المراقبة بعد دقائق قليلة في الساعة 8:44 صباحا. وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 بالقرب من مدينة بيشوفتو على بعد 62 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا.