ترمب يعلن منع كل طائرات البوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 من التحليق

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاربعاء منع كل طائرات البوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 من التحليق، بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز أودى بحياة 157 شخصا.

وقال ترمب في تصريح من البيت الأبيض "سنعلن منع كل رحلات طائرات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9"، مضيفا "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".