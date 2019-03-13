اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاربعاء منع كل طائرات البوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 من التحليق، بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز أودى بحياة 157 شخصا.
وقال ترمب في تصريح من البيت الأبيض "سنعلن منع كل رحلات طائرات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9"، مضيفا "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعلن منع كل طائرات البوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 من التحليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.