شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس، مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. وكان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، كشف عن اعتزام وفد روسى يضم عددا من الشركات والمسئولين الحكوميين زيارة مصر وتوقيع اتفاقية بدء استلام اراضى المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر إقامتها بمحور القناة علي مساحة 5.2 كيلو متر مربع، خلال شهر أبريل المقبل.

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