شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان يوسف: سعد زغلول انتزع قيادة ثورة ١٩١٩ والإخوان أسست لأهداف هادمة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد شعبان يوسف، إن سعد زغلول لم يكن القائد الأوحد لثورة 1919، ولكن الرعيم الراحل انتزع قيادتها من قائد آخر هو عبد العزيز فهمى.



وأضاف "يوسف" خلال حفل توقيع كتاب "ثورة 1919 وهولاء" للكاتب الصحفى خالد ناحج، رئيس تخرير إصدارات التحرير، أن ثورة ١٩ هى أول سلسلة فى سلسلة الثورات المصرية التالية، وشعارات الثورة كانت متقدمة وكل الثورات التالية حاولت تجسيدها، مشيرا أن من بين الأزمات التى طرأت على البلاد فى سنوات ما بعد ثورة 1919 هو ظهور جماعة الإخوان المسلمين والتى جاءت هادمة لأهداف الثورة.