الغريب: نظرتنا لملف النازحين عربية وقومية

رفض وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب استبعاده من الوفد الرسمي المشارك في مؤتمر بروكسل المخصص لمناقشة أزمة النازحين، متأسفًا على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري بما حصل.
وأشار الغريب، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "كان يجب على الحريري أن يتصرف بموضوع بروكسل كما تصرفنا نحن مع موضوع سوريا"، مؤكدا نيّته "العمل لعودة النازحين السوريين الى بلدهم"، لافتًا إلى أن "نظرتنا لملف النازحين عميقة، عربية وقومية".
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