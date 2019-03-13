قالن: قرار تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا منحاز

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ان "قرار تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا منحاز وغير موضوعي والذي لا يحمل صفة إلزامية في حكم العدم بالنسبة لنا"، مشيراً إلى أن "محاولة لتقويض عملية زيادة الجهود المشتركة فيما يتعلق بإكساب العلاقات التركية الأوروبية زخما جديدا".

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