الحكومة البريطانية تقترح تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 آذار

أفادت قناة "العربية" بأن "الحكومة البريطانية اقترحت تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 آذار الحالي". وكان قد صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. كما رفض مقترحا بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 أيار المقبل.

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