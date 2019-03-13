مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: لا بد من تنفيذ اتفاق الحديدة وتحديد خارطة طريق لاحقا

أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارن بيرس "أننا حصلنا على إحاطة شاملة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث"، مشيرة إلى أن "الوضع هش للغاية والهدنة مرشحة للانهيار".

وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفتت بريس إلى أنه "إذا انهار اتفاق الحديدة فعلى مجلس الأمن اتخاذ إجراءات"، مشددة على أنه "لا بد من تنفيذ اتفاق الحديدة وتحديد خارطة طريق لاحقا".

وأوضحت أن "هناك تقدم بملف الأسرى وللأسف لم نصل لشيء حتى الآن، وهناك تقدم بملف تعز ولا يمكنني الإفصاح عن شيء الآن"، معتبرة أن "رئيس بعثة المراقبة مسؤول عن تنفيذ وقف النار".