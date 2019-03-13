أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارن بيرس "أننا حصلنا على إحاطة شاملة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث"، مشيرة إلى أن "الوضع هش للغاية والهدنة مرشحة للانهيار".
وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفتت بريس إلى أنه "إذا انهار اتفاق الحديدة فعلى مجلس الأمن اتخاذ إجراءات"، مشددة على أنه "لا بد من تنفيذ اتفاق الحديدة وتحديد خارطة طريق لاحقا".
وأوضحت أن "هناك تقدم بملف الأسرى وللأسف لم نصل لشيء حتى الآن، وهناك تقدم بملف تعز ولا يمكنني الإفصاح عن شيء الآن"، معتبرة أن "رئيس بعثة المراقبة مسؤول عن تنفيذ وقف النار".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: لا بد من تنفيذ اتفاق الحديدة وتحديد خارطة طريق لاحقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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