كوربين: ماي فشلت ولدى حزب العمال خطة بديلة لتعويض الإخفاق

لفت زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين في تصريح له بعد تصويت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إلى أن "الساعات الأخيرة أوضحت رفض البرلمان للاتفاق الحالي"، مشيراً إلى أن "رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي فشلت ولدى حزب العمال خطة بديلة لتعويض الإخفاق وعلى مجلس العموم إيجاد الحل لتبديد قلق الشعب البريطاني".

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