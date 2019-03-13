ماي: مجلس العموم أوضح بشكل جلي رفضه لخروج بريطانيا بلا اتفاق

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصريح لها بعد تصويت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إلى ان "مجلس العموم أوضح بشكل جلي رفضه لخروج بريطانيا بلا اتفاق"، مشيرةً إلى أنه "أمامنا نفس الخيارات التي كانت مطروحة سابقا والاتحاد الأوروبي أكد أن الاتفاق المطروح حاليا هو الخيار الوحيد"، مضيفةً: "التمديد سيتطلب من بريطانيا إجراء انتخابات أمام البرلمان الأوروبي".

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