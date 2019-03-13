مسؤول بالحرس الثوري الايراني: أيدي العدو فارغة أكثر من أي وقت مضى

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني، العميد رمضان شريف أن "أيدي العدو فارغة أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكنه فعل أي شيء ضد الجمهورية الاسلامية"، معتبراً أن "دور وسائل الاعلام هام للغاية في العالم المعاصر"، مشيرا الى "المحاولات الواسعة لوسائل الاعلام الاستكبارية والصهيونية للتقليل من اهمية المكتسبات الفريدة التي حققتها الثورة الاسلامية، ومرحلة الدفاع المقدس المشرفة في اوساط الرأي العام".
ولفت الى ان "جيل الشباب الحالي يستمد معلوماته عن الثورة الاسلامية ومرحلة الدفاع المقدس من ذكريات العاملين في مجال الاعلام اثناء الحرب المفروضة"، مشيراً إلى أنه "يتعرض شبابنا اليوم لهجمات هائلة تشنها وسائل الإعلام التابعة للاستكبار العالمي بغية تجاهل أو تقليل إنجازات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس".
وشدد على ان "اقتدار الجمهورية الإسلامية الايرانية وموقعها قد تعزز خلال العقود الاربعة الماضية على جميع المؤشرات وفي المقابل تراجعت قوة اعداء الثورة الاسلامية بشكل ملحوظ".
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