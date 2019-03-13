الخارجية التركية: ندعو حلفاءنا إلى دعم مكافحة غولن لا عرقلتها

دعت وزارة الخارجية التركية، حلفاء البلاد إلى "دعم جهود مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، بدلًا من عرقلتها"، مشيداً بجهود عدد من دول البلقان في مكافحة التنظيم الإرهابي، مشيرةً إلى "أننا نهتم بشكل خاص بأن تستمر دول البلقان، التي نوليها تقديرًا خاصًا، في اتخاذ إجراءات ضد تنظيم غولن، الذي يمثل تهديدًا جوهريًا لبلدنا".

ولفتت إلى أن "تعاون تركيا مع العديد من الدول في هذا الإطار أفضى إلى نتائج ملموسة"، مؤكدةً أن "التنظيم لا يستهدف بلاده وحسب، وإنما يمثل خطرًا جديًا على أمن جميع الدول التي ينشط على أراضيها"، مشيرةً إلى "إعلان منظمة التعاون الإسلامي غولن تنظيمًا إرهابيًا".

وأشارت إلى أن "20 دولة حول العالم أغلقت مدارس غولن أو سلمتها لوقف معارف التركي، كما رحّلت العديد من الدول أعضاء التنظيم من أراضيها، وفتحت أخرى تحقيقات جنائية معهم"، مؤكدةً أن "جميع تلك الإجراءات تمت في إطار التشريعات الوطنية، وبما لا يتعارض مع القانون الدولي".