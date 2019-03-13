المرصد: مناوشات تجري في مخيم الهول بين نساء "داعش" ومسلَّحي "قسد"

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن " مناوشات شبه يومية تجري في مخيم الهول الخاضع لسيطرة "قسد" بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، بين مسلَّحي "قسد" خاصةً النساء منهم، وبين نساء مسلَّحي "داعش"، مشيراً إلى أنَّه ل"وحظ شتم وتهديد من قبل نساء داعش مخاطبين مسلَّحي حماية المخيم التابعين ل "قسد"، "نريد أزواجنا الموجودين في معتقلاتكم ونحن لا نخاف منكم بل يجب أن تخافوا منا أنتم ونريد الخروج من المخيم".

ولفت إلى أنَّ "نساء "داعش" هاجمن نقطة طبية في المخيم وحطموا نوافذها مطالبين بالإفراج عن أزواجهم وذويهم المعتقلين لدى "قسد".