لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه "رغم أن الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي فكيف تستجيبون لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر شرم الشيخ؟ فهو مرتكب مجزرة". وتوجه أردوغان إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، قائلا: "لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فإن هذا الظالم سيكون أنت"، متسائلا: "أليس من دخل أماكننا المقدسة بالأحذية في المسجد الأقصى هم عسكرك وشرطتك؟ كيف ستبرر هذا الأمر؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لنتانياهو: لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فإن هذا الظالم سيكون أنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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