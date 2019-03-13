درباس: لا صفقة سياسية بين الحريري وريفي ولا وعود بينهما

علق الوزير السابق رشيد درباس على اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي في دارة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في بليس يوم أمس، قائلا: "لا صفقة سياسية ولا وعود بين الاثنين والسنيورة صرح أن ريفي غير مرشح للانتخابات الفرعية في طرابليس وسيدعم ديما جمالي والحديث يمكن أن يكون قد حدث قبل اللقاء وريفي لم يطلب أي شيء بالمقابل".

وفي حديث تلفزيوني، كشف درباس أن "ريفي قال للحريري أنه مرجع الدولة ورئيس حكومة لبنان ولن انقبل باضعافك والحريري اكد انه لا يريد أي توترات مع أي جهة"، مشيراً إلى |أنه "في هذه الحالة فلا انتخابات في كرابلس أي بمعني أنه هناك شبه تزكية".