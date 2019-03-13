قام الصليب الأحمر اللبناني بنقل رئيس مخفر اللبوة الذي تعرض للضرب عند هروب الموقوفين الى مستسفى يونفرسال في رأس بعلبك بالاضافة الى موقوف من ال (ح) أصيب بكسور متعددة نتيجة سقوطه من الطابق الثاني اثناء محاولة الفرار.

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كانت هذه تفاصيل خبر نقل رئيس مخفر اللبوة الى المستشفى بعد تعرضه للضرب من مساجين فارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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