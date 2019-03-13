شدياق من المغرب: سنتحرك لإظهار التزامنا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

شاركت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق في المؤتمر الدولي حول "الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومات" في المغرب، برعاية الملك محمد السادس.

وكان لشدياق مداخلة عبّرت في مستهلها عن "عمق إعجابها بالتزام المغرب التكنولوجيا المبتكرة وممارسات الخدمة العامة، فضلا عن نجاحها في الانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة"، مشيرة الى أنه "على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة اللبنانية، فقد اتخذت خطوات ملموسة لبناء بيئة مواتية لحكومة مفتوحة". واضافت: "ندرك أن التغيير غالبا ما يكون صعبا وعلينا القيام بالكثير لكنني أعتقد أننا الآن على الطريق الصحيح".

كما تحدثت شدياق عن الخطوات التي اتخذها لبنان مشيرة الى ان " لبنان اعتمد قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد والتوقيع الإلكتروني، وجميعها في انتظار قرارات التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية. وأصدر لبنان قانون المعاملات الإلكترونية مع مراسيمه. كما أبدى مجلس الوزراء حماسه في تبني إستراتيجية التحول الرقمي التي طورتهاالوزارة وتقوم بتحديثها حاليا. وقد تم تشكيل لجنة التحول الرقمي تحت ادارة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، ووزراء التنمية الادارية، والاتصالات، والاقتصاد والتجارة، ووزارة تكنولوجيا المعلومات المنشأة حديثا".