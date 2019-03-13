طقس يوم غد غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر اعتباراً من مساء اليوم بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، تخف حدّة الأمطار اعتباراً من المساء.

الجمعة: غائم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار محلية متفرقة أحياناً،كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً و تكون مترافقة مع برق و رعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر و ما فوق.