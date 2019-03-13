مقتل شخص وإصابة 3 بجروح في اشكال بحي السلم

قتل شخص وأصيب 3 بجروح في اشكال فردي وقع في حي السلم، بين شخصين من آل حمية وعنصر أمني كان خارج خدمته، وتطور الإشكال الى إطلاق نار ما أدى الى وفاة الأخير. ويشار إلى أن الجريحين موجودان في أحد المستشفيات تحت حراسة أمنية.

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