أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "طلائع المنخفض الجوي وصل إلى منطقة حاصبيا منذ حوالي الساعة وبدأت الامطار تتساقط بغزارة في ظل برق ورعد مع زخات شديدة من حبات البرد وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طلائع المنخفض الجوي وصل إلى منطقة حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.