جان جبران: الهدف من الحصول على الشهادات المزورة هو الترقيات

أكد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران "أننا أصبنا بصدمة من تزوير موظفين في المؤسسة لشهاداتهم جامعية مرتبطين بالمدير العام للتعليم العالي احمد الجمال الذي تم توقيفه".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الهدف من الحصول على الشهادات المزورة هو الترقيات لكن لم يتستفد أي موظف من شهادته وهذا ما يرحمنا اليوم"، مشيراً إلى أن "الخطر أنه بموجب شهادة مزورة حصل شخص على بطاقة نقابة المهندسين وهو أمر عال من الفساد والتزوير".