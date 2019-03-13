أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن مناطق النبطية وإقليم التفاح وصولا حتى بنت جبيل ومرجعيون، تأثرت بالمنخفض الجوي. حيث تتساقط الأمطار بشكل غزير على المناطق المذكورة، مصحوبة بعوصف رعدية وتدن في درجات الحرارة. وكونت الأمطار بركات على الطرقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تساقط كثيف للأمطار في مناطق النبطية وإقليم التفاح وصولا حتى بنت جبيل ومرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.