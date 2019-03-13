توقيف طبيبين ومدير مستشفى بجرم تقارير طبية مزورة

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرات توقيف وجاهية بحق طبيبين ومدير مستشفى، بجرم تقارير طبية مزورة، وبحق 4 موظفين في مصلحة مياه جبل لبنان وبيروت بجرم تقديم شهادات علمية وجامعية مزورة.

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