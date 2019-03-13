محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
عقد الدكتور لبيب محمد كمال كيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، اجتماعًا تنظيميًا استعدادًا لانطلاق الحملة القومية ضد الديدان والطفيليات المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية في 149 مدرسة بمختلف أحياء المحافظة.
وقال "كمال"، إن المستهدف في السويس تطعيم 104 آلاف طفل، موضحًا أنه اجتمع بمديري إدارات مكافحة الأمراض المتوطنة والرعاية الأساسية، ومشرفي التمريض والرائدات بالإدارات الصحية وذلك تمهيدًا لانطلاق الحملة في المدارس والمعاهد الأزهرية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه ناقش استعدادات مديرية الشئون الصحية للحملة القومية التي ستبدأ في 19 مارس الجاري وتستمر لمدة 8 أيام، وتشارك مديرية صحة السويس بـ35 فرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "صحة السويس": انطلاق الحملة القومية ضد الديدان والطفيليات 19 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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