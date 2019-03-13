"الثقافة": إعادة تشغيل مسرحي العرائس والطليعة الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، انطلاق البرنامج الفني لإعادة تشغيل مسرحي العرائس والطليعة بالعتبة بعد إعادة تأهيلهما وفق النظم والتقنيات الفنية للحماية المدنية الحديثة اعتبارا من الأحد المقبل.

وأوضح مختار -في تصريح اليوم الأربعاء- أنه سيتم تقديم عرض "سنوحي" من إخراج عيد مسعد فى السادسة مساء على مسرح العرائس وعرض "انتظار" من إخراج حمادة شوشة ، "شباك مكسور" من إخراج شادى الدالى على التوالى فى السابعة والثامنة مساء بمسرح الطليعة.

بدورها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن اعادة تشغيل منارتان نوعيتان من أهم المنشآت الفنية يعد تجسيداً للريادة المسرحية المصرية حيث شكل مسرح العرائس النواة لهذا الفن فى المنطقة العربية وانتج عروضاً خالدة ما زالت تثرى الوجدان.

وأشارت إلى أن مسرح الطليعة يستكمل أهدافه التي تأسس من أجلها لينقل أحلام وطموحات الشباب عاكساً طاقتهم الإبداعية، وأكدت أن خطة عمل المسرحين تحقق الأهداف التي تأسسا من أجلها وتضم عروضاً تحمل العديد من القيم النبيلة والمعاني السامية وتعمل على غرس قيم الانتماء في النشء وتتيح الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم.