صور| فريق سكندري ينقذ "بومة قزمية" من البيع ويطلقها في بيئتها الأصلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أطلق فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحيوانات البرية، اليوم الأربعاء، طائر "بومة قزمية" ممنوع صيدها، إلى بيئتها الطبيعية، وذلك بعد إنقاذها من البيع في أحد الأسواق غربي المحافظة.

وقالت مي جواد حمادة رئيس الفريق إن البومة المطلق سراحها كانت معروضة قبل أيام للبيع في أحد أسواق غرب الإسكندرية وتمكنا من الحصول عليها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية من أحد الحدائق العامة بمنطقة كفر عبده شرقي المحافظة.

وأضافت رئيس الفريق لـ"الخليج 365" أن البومة، أنثى من النوع القزمي صغير الحجم كانت في حالة صحية جيدة وقت الحصول عليها، ولم تتطلب رعاية صحية كبيرة فيما جرى متابعة أهليتها للإطلاق من خلال مركز إعادة التأهيل بمعاونة فريق العمل جيداء حمادة وعامر محمود وآية ومتولي وكريم عطية، وقدم الفريق لها بعض الأطعمة التي تقتات عليها في بيئتها الأصلية.

وأوضحت أن القوانين المصرية تمنع صيد الطيور الجارحة حسب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، الذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت إلى أن البومة من الطيور الهامة في عملية التوازن البيئي، لافتة إلى أن النوع المطلق سراحه من أنواع الطيور التي تسكن الكثير من الأجزاء المعتدلة والدافئة في شمال أفريقيا وعدد من دول آسيا وأوروبا.

وتتغذى طيور البوم الصغير على مجموعة متنوعة من "الثدييات الصغيرة، الطيور، الزواحف، البرمائيات" ويفضل بشكل خاص الحشرات التي يمكن أن تشكل ما يصل إلى 98% من غذاء هذه الأنواع في البحر المتوسط مثل "الخنافس، الصراصير، وديدان الأرض"، ووفقا لنظامها الغذائي تعد آكلة اللحوم وأيضا تتغذى على بعض المواد النباتية، مثل الأعشاب.