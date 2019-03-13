شيخ الأزهر يستقبل مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني المؤسس والمشرف العام على مشروع (السلام عليك أيها النبي) بمكة المكرمة وبحضور الدكتور جودة بركات، المدير الإقليمي للمشروع وذلك في إطار التعاون المشترك لفعاليات (حملة المليار العالمية لنشر السيرة النبوية) بلغات متعددة.

وأهدى الدكتور ناصر الزهراني عددًا من إصدارات (موسوعة السيرة النبوية في ثوبها الجديد) للإمام الأكبر، وهي تشتمل على عدد من الكتب والمؤلفات تحمل عناوين جذابة وكلها تتحدث عن جوانب مشرقة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما عرض الزهراني على الإمام الأكبر عددًا من الأطروحات الجديدة لوسائل التجديد في عرض السيرة النبوية الشريفة التي تظهر عظمة النبي، والمعاني الراقية والقيم السامية لرسالته الخالدة، التي تحث على السلام والمحبة والتعايش بين بني البشر، بأساليب عصرية تناسب جميع الفئات من خلال المعارض الحضارية والمتاحف الإنسانية والأطالس والمجسمات العصرية والأفلام الوثائقية ذات الأبعاد القيمية المتعددة.