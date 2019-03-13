كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس العموم يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، ضد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل.

وأيد 312 عضوا في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، ما يسمى بـ "التعديل A" الذي يلزم الحكومة باستبعاد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وصوت 308 نواب ضد هذا التعديل.

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان أمس الثلاثاء الصفقة حول شروط "بريكست" التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس الجاري، ولكن البرلمان البريطاني سيجري غدا الخميس تصويتا على تأجيل "بريكست"، علما بأن الاتفاق على شروط الانسحاب يعتبر غير ساري المفعول في أعقاب التصويت الذي جرى أمس الثلاثاء، ولا يمكن لبريطانيا أن تخرج من دون اتفاق حسب نتائج تصويت اليوم.