كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تعلن اعتقال 26 داعشياً بينهم 8 عرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد شرطة نينوى، العميد حمد النامس، اليوم الأربعاء، اعتقال 26 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم 8 يحملون جنسيات عربية في أحياء متفرفة من الساحل الأيمن بالموصل شمال بغداد.

وقال النامس إن "قيادة شرطة نينوى نفذت اليوم عملية أمنية في أحياء الإصلاح الزراعي، وتموز، وقرية احليلة، ومنطقة حمدون الغربية غربي الموصل، أسفرت عن اعتقال 26 داعشياً بينهم سبعة سوريين، ومصري واحد، واقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات شرطة نينوى للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء العراقي".

وأشار النامس إلى أن "من بين السوريين السبعة مسؤول تنظيم داعش في الساحل الأيمن المدعو أبو رافت السوري".