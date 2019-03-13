كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وكندا تمنعان تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت كندا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء منع تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس، وذلك بعد تحطم طائرة بوينغ ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 157 شخصاً.

وقال وزير النقل الكندي مارك غارنو في مؤتمر صحافي، إن أوتاوا ستوقف إقلاع، أو وصول، أو مرور الطائرات من طراز 737 ماكس 8 و9 فوق الأجواء الكندية.

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وتشغل شركتا إير كندا ومنافستها وست جيت في المجمل 37 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس.

من جهتها، قالت سلطة الملاحة الجوية الأوكرانية، إن كيف أوقفت جميع رحلات طائرات بوينغ من طرازي 737-8 و737-9 ماكس.

وقالت سلطة الملاحة في بيان: "الرحلات التي تستخدم طائرات بوينغ 737-8 ماكس و737-9 ماكس، محظورة داخل الأراضي الأوكرانية، ويحظر انطلاقها منها، وعبورها فوقها اعتباراً من تاريخ وتوقيت اتخاذ هذا القرار".