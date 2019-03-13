البرلمان البريطاني يصوت ضد الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي

رفض النواب البريطاني مجددا، اليوم الأربعاء، المقترح الذي قجمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول بريكست، ما يضع البلاد في حالة من الشك قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
صوت البرلمان البريطاني، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية ضعيفة هذه المرة، ضد الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا اتخذت قراراً بالخروج من الاتحاد الأوربي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.
وفي 29 مارس 2018، بدأت البلاد رسمياً عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها “المادة 50″ من اتفاقية لشبونة.
وتنظم “المادة 50″ من الاتفاقية لشبونة إجراءات خروج الدول الأعضاء.
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