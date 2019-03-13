العثماني: العراق أول دولة عربية “اعترفت باستقلال المغرب” ونهنئها بعودة “الأمن والاستقرار”

أشاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يوم الأربعاء بعودة الأمن والاستقرار للعراق، مؤكدًا أن المغرب يُتابع باهتمام شديد الأوضاع التي تجري هناك، وجاء حديث العثماني خلال لقاءه بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، وعدد من البرلمانيين العراقيين.

وهنأ رئيس الحكومة الوفد البرلماني العراقي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب بمناسبة المشاركة في أشغال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة ما بين 11 و14 مارس 2019 في الرباط، بما وصفه “عودة الأمن والاستقرار للعراق”، مشيرا إلى كون المغرب يتابع أوضاع العراق التي تربطها به علاقات تاريخية عميقة ومتينة.

وذكر العثماني أن علاقات المغرب مع العراق تجاوزت ستين سنة، مشيرا إلى أن العراق تعد أول دولة عربية اعترفت باستقلال المغرب.

وأبدى رئيس الحكومة استعداد المغرب لتقاسم تجاربه وخبراته في عدد من المجالات، في مقدمتها التكوين المهني وتنمية الإعمار. وفي هذا السياق، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الكعبي، إن العراق يفتخر بالعلاقات الطيبة والتاريخية الدعم اللازم للشعوب العربية بما فيها العراق.