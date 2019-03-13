اندلاع مواجهات عنيفة بين جماهير “برشلونة” و”ليون” والشرطة تتدخل

اندلعت مواجهات عنيفة بين جماهير فريقي”إيفسي برشلونة” الاسباني و”أولمبيك ليون الفرنسي”، قبل المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساءً اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” بإسبانيا، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “موند ديبورتيفو” الكتالونية، إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 مشجعين حتى الآن تم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، مضيفة أن قوات الشرطة اعتقلت 5 أشخاص ثلاثة منهم من مشجعي الفريق الفرنسي واثنين من مشجعي برشلونة.

وقامت جماهير أولمبيك ليون بأعمال شغب كبيرة فى المدينة الكتالونية وأشعلت الألعاب النارية والشماريخ قبل وقت قليل من انطلاق المواجهة الحاسمة، بين الطرفين عل أرضية ملعب “الكامب نو”.

وتجري المباراة بعدما تعادل فريق برشلونة سلبياً ضد أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا في الـ 19 من فبراير الماضي.