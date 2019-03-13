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أشرفت السلطات القضائية، بدوار النفافتة ضواحي قلعة السراغنة، صباح اليوم الأربعاء، على إعادة تمثيل جريمة قتل بشعة، لابن أجهز والده، وأحرق جثته ودفنها بحفرة قرب منزل العائلة.
وكشفت مصادر ” اليوم 24 “، أن المتهم اعترف خلال مرحلة استنطاقه، كونه نفذ عملية قتل والده بعد عشاء يوم عيد الأضحى الماضي بواسطة بندقية صيد، وعمد بعدها إلى إضرام النار في جثته، وتقطيعها، ودفنها في حفرة على بعد بضعة أمتار من منزل أسرته، وتهديد والدته بنفس المصير في حالة ذكر تفاصيل الحادث.
وسبق للعائلة أن وضعت بلاغ لدى مصالح الأمن بقلعة السراغنة حول اختفاء الضحية قبل 6 أشهر، قبل أن تخرج زوجة الهالك وتفك لغز القضية، بعدما بلغت عن ابنها البالغ من العمر 18 سنة، كونه المتورط في عملية قتل والده بطريقة وحشية.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يتم تقديم المتهم، غدا الخميس، أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة الجنايات بمراكش، ومتابعته بتهم القتل العمد في حق الأصول وتشويه جثة وإخفائها.
كانت هذه تفاصيل خبر قاتل والده يعيد تمثيل الجريمة.. أجهز عليه ليلة العيد الأضحى وقطعه وأحرق جثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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