يوسف بنصرية: صحافي متدرب ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، في الآونة الأخيرة، بشكل مفاجئ ليصل سعر لحم البقر إلى 80 درهما بينما لم يتعد 75 درهما للكيلوغرام قبل مدة قصيرة، في حين قفز السعر من 70 إلى 75 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم. ولإتاحة مساحة الرأي أمام المواطن المغربي، اختار موقع “اليوم 24” الانطلاق من أحد أسواق مدينة الدار البيضاء، ونقل آراء الجزارين والمستهلكين للحوم الحمراء، بشأن هذا السعر “الباهض” بحسب المستجوَبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار اللحوم تبلغ 80 درهما ومواطنون: الثمن “باهض” وفوق قدرتنا الشرائية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.