تونسيون يُصدرون أغنية مؤثرة عن فاجعة “12 رضيعا” على لحن أغنية “في بلادي ظلموني”

اختار فنانون تونسيون لحن أغنية “في بلادي ظلموني” لجمهور الرجاء البيضاوي، للحديث عن قضية وفاة 12 رضيعا خلال نهاية الأسبوع الماضي.

الأغنية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، وجاء في كلماتها “اووه أووه في بلادي قتلوني، حسيبكم رب العالي.. مخلطتش نلعب مع خواتي.. وليدك مات مع لي ماتو .. في جنة باش يباتو”.

الأغنية مؤثرة جدا، وكلماتها تكشف معاناة الأهل بعد وفاة أبنائهم، بسبب حقن قاتلة.

ولا تزال التحاليل جارية، للوقوف على الأسباب الحقيقة لحدوث التعفنات السارية، التي تسببت في هبوط سريع في الدورة الدموية، وأودت بحياة هؤلاء الرضع، وتحديد مصدر الجرثومة، ومعرفة ما إذا كانت من الهواء في القسم، أو معدات العمل، أو التحضيرات الغذائية للرضع، أو تلوث أيدي العاملين في القسم، من دون أن يستبعد إمكانية أن يكون الخطأ بشريا.



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من جهة ثانية، دعا برنامج لنكن فاعلين/ فاعلات، اليوم الأربعاء، المجتمع المدني إلى اليقظة على مستوى ما سيسفرعنه التحقيق في وفاة الرضع بمستشفى الرابطة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في اطار احترام القانون.

وطالب، البرنامج، في بيان نشر بصفحته الرسمية على فايسبوك “بإعادة تخصيص ميزانية وزارة الصحة لبعث هيكلة عاجلة للمستشفيات خاصة الجهوية منها للحد من المخاطر التي يتعرض لها كل من الاطفال حديثي الولادة وأمهاتهم وضمان الوصول بشكل أفضل الى الحق في الصحة لجميع المرضى”.

وأعادت قضية وفاة 12 رضيعا في تونس، إلى أذهان المغاربة واقعة وفاة رضع داخل مستشفى الليمون في العاصمة الرباط أواخر السنة الماضية.