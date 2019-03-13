بالسبعة..الرجاء يسقط نهضة بركان بالملعب البلدي في مباراة مثيرة

فاز فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، بسبعة أهداف لثلاثة، أمام مضيفه نهضة بركان، في مباراة مؤجل الجولة 21 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

سباعية الرجاء في مرمى بركان، سجلها كل من زكرياء حدراف (هاتريك) في الدقيقة (د10) و(د49) ، و(د59)، وبدر بانون (د57)، وعمر بوطيب (د64)، ومحسن الياجور (د71)، وأيوب ناناح (د87).

أما أهداف نهضة بركان الثلاث، سجلهم كل من بكر الهيلالي (د6)، ولابا كودجو (د14)، وعبد الله محمد (د84).

النسور الخضر وبعد مباراة اليوم رفعوا رصيدهم من النقاط إلى 31 نقط، وراء المتصدر الوداد الرياضي، صاحب الصدارة بـ 48 نقطة، في حين تجمد رصيد نهضة بركان في 27 نقطة بالمركز التاسع.

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فيديو الأهداف: