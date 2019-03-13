فاز فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، بسبعة أهداف لثلاثة، أمام مضيفه نهضة بركان، في مباراة مؤجل الجولة 21 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
سباعية الرجاء في مرمى بركان، سجلها كل من زكرياء حدراف (هاتريك) في الدقيقة (د10) و(د49) ، و(د59)، وبدر بانون (د57)، وعمر بوطيب (د64)، ومحسن الياجور (د71)، وأيوب ناناح (د87).
أما أهداف نهضة بركان الثلاث، سجلهم كل من بكر الهيلالي (د6)، ولابا كودجو (د14)، وعبد الله محمد (د84).
النسور الخضر وبعد مباراة اليوم رفعوا رصيدهم من النقاط إلى 31 نقط، وراء المتصدر الوداد الرياضي، صاحب الصدارة بـ 48 نقطة، في حين تجمد رصيد نهضة بركان في 27 نقطة بالمركز التاسع.
فيديو الأهداف:
كانت هذه تفاصيل خبر بالسبعة..الرجاء يسقط نهضة بركان بالملعب البلدي في مباراة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.