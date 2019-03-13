اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مساء اليوم، الأربعاء، 4 مشتبهين في جريمة قتل ديانا فؤاد أبو قطيفان الأعسم (18 عاما).

وبحسب المعلومات الأولية فإن المعتقلين الأربعة من أقرباء الضحية، ولم تكشف الشرطة عن معلومات إضافية بهذا الشأن.

يذكر أنه ديانا الأعسم، قُتلت في جريمة إطلاق نار في حي شنير بمدينة اللد، صباح اليوم، قبل زفافها بأيام معدودة، علمًا بأن والدتها قتلت قبل 15 عاما في جريمة إطلاق نار وقعت في اللد.

وكان مركز طبي في منطقة اللد، قد تلقى بلاغا الساعة 09:44 حول العثور على مصابة (18 عاما) جراء تعرضها لإطلاق نار، ووصفت حالتها بالحرجة وأحيلت لاستكمال العلاج في مستشفى "أساف هروفيه" غير أنها فارقت الحياة.

وكانت القتيلة قد احتفلت قبل أيام بحفل حناء قبل زفافها، وخلال ذلك أطلقت عيارات نارية بهدف منع استمرار حفل الزفاف، بسبب رفض البعض زواج الشابة من الشاب الذي ارتبطت به.

وعلم أن القتيلة كانت قد تركت منزل أسرتها قبل أيام على خلفية الزواج المرتقب، وعادت إلى المنزل، صباح اليوم، فقام مجهول بإطلاق النار عليها من مسافة قريبة.

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تحالف الموحدة والتجمع يستنكر جريمة قتل الشابة ديانا أبو قطيفان

وفي هذا الصدد، استنكر تحالف الموحدة والتجمع، جريمة القتل، ودعا جميع الفئات الفاعلة في المجتمع للتكاتف والعمل من أجل منع الجريمة القادمة.

وحمّل التحالف "الشرطة الإسرائيلية المسؤولية لعدم تأدية واجبها وتجاهلها المقصود لشكاوى النساء العربيات".

وأضاف التحالف في بيانه: "إننا ننظر بقلق شديد إلى تزايد نسبة العنف والجريمة في مجتمعنا" وتابع أن "عدم تعامل الشرطة مع قضايا العنف ضد النساء العربيات وعدم القبض على المجرمين رغم وجود الأدلة لهوياتهم يساهم بشكل كبير في ازدياد جرائم العنف والجريمة عامة والقتل ضد النساء خاصة".

وطالب التحالف في بيانه "وزارة الأمن الداخلي في توفير خطّة إستراتيجية طارئة وواضحة للحد من جرائم قتل النساء، وسنعمل على متابعة هذا الملف بشكل جاد ومثابر، فلا يعقل أن تعيش النساء تحت تهديد يومي وفي الوقت ذاته لا يوجد أي ردع للمجرمين بارتكاب جريمتهم".

وفي الختام، ناشد التحالف "جميع الفئات الفاعلة في المجتمع، من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومدارس وناشطين، بالتكاتف والعمل لبناء عقد اجتماعي يؤكد على مكانة المرأة وحقوقها النابعة من قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وذلك لبناء إستراتيجية أمن داخلي لمجتمعنا ولوضع حد لهذه الظاهرة، ولبناء مجتمع آمن للنساء".