انت الان تتابع تفاصيل خبر تنسيق بين أبوظبي وطهران يسفر عن إطلاق سراح 7 إماراتيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن 7 مواطنين إيرانيين، ومصريَّين، بعد اعتقالهم في يناير الماضي، خلال قيامهم برحلة صيد بَحرية في الخليج العربي، وفق وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت من خلال قوات خفر السواحل الإماراتية مواطنيها، بالإضافة إلى المصريَّين، من السلطات الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، التدابير اللازمة كافة لتأمين رحلة عودة المواطنين والمصريَّين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

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وبين فترة وأخرى تعتقل البحرية الإيرانية إماراتيِّين كلما حاولوا الدخول إلى حدود المياه الإقليمية الإيرانية، وتفرج عنهم بعدها.

وتشير هذه العملية إلى وجود تنسيق أمني بين الإمارات وإيران، على الرغم من مزاعم أبوظبي مقاطعتها منذ عام 2016.

ورغم الحرب الإعلامية التي تخوضها وسائل الإعلام الإماراتية أو المدعومة إماراتياً ضد قطر بزعم "تعاونها" مع إيران، فإن إحصاءات رسمية تقول إن أبوظبي تصدّرت قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران خلال عام 2017، بما قيمته 11 ملياراً و114 مليون دولار، شكّلت الصادرات الإيرانية منها 4.458 مليارات دولار، في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى العدو اللدود 6.656 مليارات دولار.