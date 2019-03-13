انت الان تتابع تفاصيل خبر روحاني يوقع سلسلة اتفاقيات "استراتيجية" مع العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - وقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سلسلة اتفاقيات "استراتيجية" مع الحكومة العراقية، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها للبلاد.

وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إنه جرى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات عدة؛ منها النفط، والتجارة، والصحة، والنقل؛ لإنشاء السكك الحديدية بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية، وتسهيل التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وتأتي حزمة الاتفاقيات خلال زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يُجريها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، التي وصل إليها الاثنين الماضي، والتقى خلالها رؤساء؛ الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي.

وأبدى الجانب الإيراني استعداده لتزويد العراق بما لديه من خبرات علمية وتقنية وبحثية، في حين أعرب الجانب العراقي عن استعداد مماثل لتطوير إمكانيات وعلوم وخبرات البلدين.

وناقش الطرفان مسودة اتفاقية أمنية، على أن تقدّم رسمياً إلى القنوات الدبلوماسية لتمريرها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها.

وأكد الجانبان "أهمية إنشاء منافذ حدودية جديدة بينهما، وإقامة مدن صناعية مشتركة، وتنفيذ النقل المباشر للبضائع بين البلدين دون تفريغها في الحدود الدولية بينهما".

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كما شدد الجانبان على ضرورة مضاعفة التبادل في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والخدمات الفنية والهندسية والصناعية، بما يعزز التنمية في البلدين والمنطقة.

بدوره عبّر الجانب الإيراني عن "دعمه لإعمار العراق؛ من خلال تقديم الخبرات ومشاركة الشركات الإيرانية في المجالات المذكورة".

في حين رحّب الجانب العراقي بمشاركة الشركات الإيرانية والمستثمرين الإيرانيين في هذا الصدد، وطالب بتسهيلات لعمل الشركات ورجال الأعمال العراقيين في إيران.

وفي الإطار نفسه ناقش الطرفان سبل تسهيل منح التأشيرات لرعايا البلدين لأغراض السياحة والزيارة والتجارة والسياحة العلاجية والزيارات الدينية.

كما تم الاتفاق في هذا الصدد على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال بالبلدين.

وأعلنت إيران إلغاء رسوم التأشيرات للمواطنين العراقيين، اعتباراً من أول أبريل المقبل، في حين أعلن العراق المعاملة بالمثل.

وحول الخلافات بشأن ترسيم الحدود بين العراق وإيران، وخصوصاً في الممر المائي "شط العرب"، أعلن الطرفان "عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران، المؤرّخة في 13 يونيو 1975، والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بها، بحسن نية وبدقة".