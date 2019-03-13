برلمان أوروبا يعلق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بسبب سياسات أردوغان

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، في جلسة شهدت هجوماً حاداً على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي ابتعد تماماً عن القيم الأوروبية، بشن حملات قمع ضد معارضيه، وتضييق على حرية الرأي بشكل كبير.



وبحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي إيه"، فإن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي صوتت، الأربعاء، بأغلبية كبيرة "لم تذكرها"، لصالح تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي.

لكن وكالة الأنباء الألمانية، قالت: "إن 370 عضواً بالبرلمان الأوروبي وافقوا على القرار، في حين رفضه 109، وامتنع 143".

ونقلت الوكالة النمساوية عن عثمان كاراس، ممثل حزب الشعب النمساوي "الحزب الحاكم" في البرلمان قوله: "تركيا ابتعدت بشكل كبير وواضح عن أوروبا وقيمها في السنوات الأخيرة، ولم تعد تستوفي معايير الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي".

وتابع: "يجب علينا دعم المجتمع المدني في تركيا، وكل المبادرات التابعة لمواصلة العمل في ظل المناخ السياسي القائم".





وقال أويجن فرويند، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "حزب المعارضة الرئيسي" في النمسا: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داس مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون، بقدميه لسنوات طويلة".

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وأضاف: "لقد شعرت بالصدمة من وضع حرية الصحافة في تركيا.. ليس من المقبول نهائياً رفض أنقرة منح الاعتماد الصحفي لممثلي الصحافة الدولية"، في إشارة إلى رفض تركيا مؤخراً تجديد الاعتماد الصحفي لصحفيين ألمان.

وتابع: "أتوقع أن يقوم المستشار سبستيان كورتس بالدعوة لوقف المفاوضات مع تركيا في المجلس الأوروبي.. لكن يجب أن يعلم الجميع أن قرار البرلمان الأوروبي ليس موجهاً للشعب التركي، فنحن لن نغلق الباب في وجه الأتراك الرافضين مسار حكومتهم".

سياسات أردوغان المستبدة

وبدوره، قال عضو البرلمان الأوروبي عن الاتحاد المسيحي الألماني "يمين وسط"، ماركوس فيبر: "إن تعليق المفاوضات ليس كافياً، ويجب إلغاؤها.. لا يمكن أن نخوض مفاوضات انضمام للاتحاد الأوروبي مع حكومة تشن موجات من القمع والاعتقال ضد شعبها، وتنتهك حقوق الإنسان".

ووفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، مارتي شاك، خلال الجلسة: "عدد من الصحفيين قيد الاحتجاز في تركيا، والحكومة تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي، وتدمر الديمقراطية وحكم القانون".

وتابعت: "سياسات أردوغان المستبدة تجعل تركيا لا تصلح بشكل كامل لعضوية الاتحاد الأوروبي.. وفي ظل الدستور الجديد، ابتعدت تركيا تماماً عن القيم الأوروبية".

ورغم أن تصويت البرلمان الأوروبي يعد توصية غير ملزمة للمجلس الأوروبي، فإنه رسالة واضحة للنظام التركي بأن أوروبا تضيق ذراعاً بسياساته، التي ابتعدت تماماً عن استيفاء شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي. وتركيا بدأت مفاوضاتها للانضمام للكتلة الأوروبية عام 2005.