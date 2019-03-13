مليشيا الحوثي تستهدف مدينة الخوخة اليمنية بصواريخ كاتيوشا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيا الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأربعاء، مديرية الخوخة جنوب الحديدة غربي اليمن، بعدد من صواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، في خروقات لقرار وقف إطلاق النار.
وذكر مصدر عسكري يمني لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيا الحوثي قصفت مدينة الخوخة التي تكتظ بالسكان بـ4 صواريخ كاتيوشا أدت إلى دوي انفجارات عنيفة.
وقال المصدر إن صاروخين حوثيين استهدفا معسكر أبوموسى الأشعري شرق المديرية، كما استهدفت دوار حيس- الخوخة المكتظ بالسكان شمال مدينة الخوخة بصاروخين آخرين.
وأسفر القصف الحوثي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من القوات الأمنية المكلفة بإدارة الأمن داخل الحديدة، بعد انسحاب المليشيا الانقلابية، فضلاً عن إصابة مدنيين اثنين في حصيلة أولية.
وفي وقت سابق، نجحت قوات التحالف العربي في اعتراض وإسقاط طائرة حوثية بدون طيار حاولت استهداف مقر الوفد الحكومي في غرب مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة، وذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
في السياق ذاته، قال عضو الوفد الحكومي باللجنة الأممية بالحديدة، العميد ركن صادق دويد، إن محاولة مليشيا الحوثي الفاشلة في استهداف مقر الفريق الحكومي، أمس الثلاثاء، بالصواريخ، واليوم الأربعاء، بطائرة مفخخة دون طيار، تؤكد نية المليشيا الانقلابية في وأد اتفاق ستوكهولم وعزوف حوثي عن مسار السلام.
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