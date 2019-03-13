الان تتابع واشنطن تستخدم “الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل” بدلا من كلمة “احتلال” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
غيرت وزارة الخارجية الأميركية وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من “التي تحتلها إسرائيل” إلى “التي تسيطر عليها إسرائيل”، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.
كما لم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي “محتلة” أو “تحت الاحتلال”.
وبرر مسؤول بالوزارة التغيير الجديد، قائلا في تصريح لـ”رويترز” إن “كلمة محتلة لم تستخدم لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية”.
وتابع المسؤول بوزارة الخارجية: “لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية”.
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