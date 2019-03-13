ملك البحرين يشكر البرلمان العربي لهذا الموقف؟

أعلن البرلمان العربي أنه تلقى برقية شكر من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعد موقفه بإصدار قرار يستنكر ما صدر عن بعض المنظمات.

وأوضح بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم الأربعاء 6 رجب 1440 هجري الموافق 13 مارس 2019م، تلقى برقية شكر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بشأن القرار الصادر عن البرلمان العربي - في جلسته بتاريخ 12 فبراير 2019م - استنكار ما صدر من بيانات عن بعض المنظمات والهيئات الدولية بالتشكيك بالأحكام القضائية الصادرة في ممكلة البحرين.

وثمن آل خليفة في برقيته موقف البرلمان العربي بالتصدي لهذه التدخلات المرفوضة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وعبر عن عميق شكره وتقديره للقرار الصادر عن البرلمان العربي للرد على هذه التقارير الممنهجة من بعض المنظمات الدولية للتشكيك في الأحكام القضائية في مملكة البحرين من خلال الاعتماد على معلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الرسمية.

وأكد ملك مملكة البحرين في برقيته عن تقديره العالي للدور البارز لرئيس البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وجهوده الكبيرة في الذود عن مصالح الأمة العربية ودعم كافة قضاياها، معبرًا عن بالغ الاعتزاز بدعم البرلمان العربي لكل ما فيه أمن واستقرار مملكة البحرين والوقوف بكل قوة ضد من يحاول المساس بمقدرات ووحدة الشعب البحريني، ومساندة جهودها الهادفة لتعزيز الرخاء والتقدم على كافة الأصعدة.

وجدد رئيس البرلمان العربي استمرار جهود البرلمان العربي في التصدي والرد على التقارير والبيانات والقرارات المسيسة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية بحق الدول العربية، ومطالبتها بضرورة احترام سيادتها وأنظمتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام التام باحترام مبادئ كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، مؤكدًا وقوف البرلمان العربي التام مع مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.