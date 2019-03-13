شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية روسية على إدلب بالتنسيق مع تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) قالت وكالة الإعلام الروسية، إن طائرات حربية روسية نفذت اليوم (الأربعاء) غارة جوية، بالتنسيق مع تركيا، استهدفت مستودعاً للأسلحة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

قالت وكالة الإعلام الروسية، إن طائرات حربية روسية نفذت اليوم (الأربعاء) غارة جوية، بالتنسيق مع تركيا، استهدفت مستودعاً للأسلحة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

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